Sujetos armados asesinaron a hombre frente a su madre en María La Baja, Bolívar: esto se sabe

Cartagena

Dentro de su vivienda y frente a su madre, sujetos armados asesinaron a un hombre de 27 años identificado como Ángel Mario Guerrero Peña, en pleno casco urbano del municipio de María La Baja, Bolívar.

El reporte oficial de la Policía indica que dos hombres desconocidos llegaron hasta la residencia ubicada en el barrio Monte Carlos y preguntaron por él directamente a la madre del occiso, identificándose como presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Al ingresar a la casa, sin mediar palabra los sujetos le dispararon en la cabeza y en diferentes partes de su cuerpo, acabando con su vida de manera instantánea. Tras lograr su cometido, los homicidas emprendieron la huida a bordo de una motocicleta sin ser capturados.

Según información recolectada en el lugar de los hechos por la Policía, presuntamente el occiso sostuvo una relación sentimental con un sujeto apodado como ‘El Bola’, a quien señalan de presuntamente robar una droga perteneciente al Clan del Golfo.

Ángel Mario Guerrero Peña no presentaba anotaciones judiciales.