Adjudicación del nuevo aeropuerto de Bayunca se retrasará hasta finales de 2027

El desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Caribe colombiano experimentará un importante ajuste en sus tiempos de ejecución. En una entrevista que dio la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a Valora Analitik, la entidad confirmó que la adjudicación del nuevo aeropuerto de Bayunca, diseñado para reemplazar la actual terminal de Crespo, se reprogramará para finales de 2027 o principios de 2028, extendiendo los plazos que se tenían previstos inicialmente.

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Este megaproyecto, que se tramita bajo la modalidad de iniciativa privada y acumula más de siete años en fase de estructuración, requiere una inversión estimada en 8,5 billones de pesos. La extensión del cronograma responde a las demoras en la contratación de las firmas evaluadoras encargadas de revisar los estudios de factibilidad, un paso obligatorio para garantizar la viabilidad técnica y financiera de la megaobra antes de proceder a la etapa de licitación pública.

De acuerdo con el reporte oficial presentado ante los gremios de la infraestructura, el proceso de evaluación de los estudios definitivos concluirá en noviembre de este año. Posteriormente se iniciará el trámite de aprobaciones y avales fiscales ante los ministerios de Hacienda y Transporte, una fase institucional compleja que se proyecta completar en mayo de 2027 para dar paso al proceso definitivo de adjudicación.

La futura terminal de Bayunca está concebida como un complejo de vanguardia para potenciar la conectividad de la región con el mundo. El diseño arquitectónico contempla una pista de tres mil cien metros de longitud, una moderna torre de control, 14 puentes de abordaje directos y un edificio terminal de más de cien mil metros cuadrados, instalaciones con las que se proyecta atender una demanda anual de hasta 17 millones de pasajeros en sus primeros años de operación.