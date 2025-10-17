Programa Compi llevó pavimento a calle La Concordia en Villagrande 1

Los habitantes del barrio Villa Grande de Indias 1 celebraron con entusiasmo la entrega de la pavimentación en concreto rígido de la cuarta calle, conocida como La Concordia. Tras años de espera, la comunidad vivió una jornada festiva con música y manifestaciones folclóricas.

Los vecinos expresaron su agradecimiento al gobernador Yamil Arana Padauí, cuya gestión fue determinante para la materialización del proyecto, que dignifica la vida de decenas de familias de la zona de conurbación de Turbaco.

“Esta es una obra de gran valor, porque ustedes mismos estuvieron al frente de este trabajo. Gracias al Compi y su apoyo, esta calle cuenta con todas las características necesarias para que perdure en el tiempo”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí durante la entrega del proyecto, destacando el compromiso comunitario y el esfuerzo conjunto.

La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, también estuvo presente y agradeció al Gobernador Arana por el respaldo a la gestión municipal. “Trabajar en equipo permite grandes resultados. Vienen más obras para nuestro municipio”, señaló.

La obra

La intervención, la tercera ejecutada por el Compi en Turbaco, comprende 126 metros lineales, con 5,4 metros de ancho y 0,18 metros de espesor. Incluye andenes de 1,2 metros y bordillos de 0,17 × 0,17 metros, lo que asegura una vía más segura, limpia y accesible para los residentes.

Durante la ejecución participaron 18 personas del barrio con mano de obra no calificada, generando empleo local y fortaleciendo la cooperación comunitaria.

Más de 20 familias y 33 viviendas resultaron beneficiadas directamente por la obra, que mejora la movilidad, reduce el polvo y el estancamiento de aguas, embellece el entorno urbano y aporta a la salud pública.

Voz de la comunidad

Yeliza de Lugar Perea, habitante de La Concordia, manifestó su gratitud: “Nos sentimos muy alegres por la pavimentación de la calle; algo que habíamos deseado desde hace mucho tiempo. Este pavimento significa bienestar y dignidad para todos nosotros. Ahora nuestros niños pueden jugar tranquilos y los adultos llegar a casa sin preocuparse por el barro o el polvo”.

Nancy Perea Calderín añadió: “Doy gracias a Dios, al Gobernador, a la alcaldesa y a nuestra lideresa América, quien siempre ha estado pendiente de la comunidad. Gracias a todos por este gran apoyo”.

Nancy Pérez de Durán resaltó el beneficio para las personas mayores: “No es solo lo linda que quedó la calle, sino lo útil que es. Los niños tienen donde jugar, y las personas adultas pueden movilizarse con mayor tranquilidad. Gracias Gobernador, estamos muy felices”.

Otras inversiones y anuncios

El gobernador anunció inversiones por $30.000 millones para obras en el municipio, la instalación de cámaras de seguridad, la construcción de parques y otros proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Turbaco. Asimismo, se refirió a la necesidad de ampliar la cobertura del acueducto para garantizar agua potable las 24 horas, y reveló que se avanzan gestiones para la llegada de una universidad pública al municipio, con el fin de promover la formación y el desarrollo del talento local.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, reafirma su compromiso con el desarrollo comunitario y la construcción de territorios más conectados, dignos y equitativos.