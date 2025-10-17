¿Por qué Cien Años de Soledad enfrenta prohibiciones en algunos colegios de EE.UU.?

En los últimos años, Estados Unidos enfrenta, lo que expertos califican como una época oscura para la literatura, y es que según un reporte de PEN America, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, más de 23.000 libros han sido retirados sistemáticamente de las bibliotecas escolares de todo el país.

Solo en el año escolar 2024-2025, casi 4.000 títulos fueron prohibidos en 87 distritos escolares de acuerdo con datos de la misma organización, uno de los periodos de mayor restricciones a la literatura en el sistema educativo público de los Estados Unidos, especialmente en estados republicanos como Florida, Texas y Tennessee.

De acuerdo con el reporte, “nunca antes tantos estados habían aprobado leyes o regulaciones para facilitar la prohibición de libros, incluyendo la prohibición de títulos específicos a nivel estatal. Nunca antes tantos políticos habían intentado presionar a los directores escolares para que censuraran según sus preferencias ideológicas, incluso amenazando con fondos públicos para exigir su cumplimiento. Nunca antes se había robado el acceso a tantas historias a tantos niños”.

Las obras de Gabo prohibidas en EE.UU.

Entre los libros prohibidos se encuentra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, así como El amor en los tiempos del cólera, ambos retirados de circulación en distintos condados.

La razón de este veto, es por la preocupación por el lenguaje explícito y el contenido sexual. La prohibición por ejemplo para Cien Años de Soledad no es reciente, en 1986, el libro fue eliminado de las listas de lectura obligatoria en una escuela secundaria de California, y las autoridades de la época la calificaron de “basura que se hacía pasar por literatura”. Por su parte, las escuelas públicas de Florida, decidieron sacar este título de sus estantes en 2024.

Si bien “prohibido” es una palabra fuerte, la eliminación de un libro de la lista de lectura obligatoria de una escuela es una forma de restricción, aunque no una prohibición total de su existencia, según la Asociación Americana de Bibliotecas.

Durante el mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, este septiembre y octubre, esta prohibición cobró relevancia, al ser considerada una de las novelas latinoamericanas más influyentes y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de Literatura para su autor, Gabriel García Márquez.

Otras obras latinoamericanas prohibidas

De acuerdo con el reporte, numerosos libros sobre hispanoamericanos y de autores procedentes de esta región, se encuentran entre los casi 23.000 libros prohibidos desde 2021 en distritos escolares desde Florida hasta Utah. De los títulos únicos prohibidos en el año escolar 2023-2024, el 36% presentaba personajes o personas de color.

Entre las obras vetadas se encuentran dos de Isabel Allende, “Gabi, una niña en pedazos” y “La casa de los espíritus”.

Una historia afroamericana y latina de Estados Unidos por Paul Ortiz, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo por Benjamin Sáenz, La breve y maravillosa vida de Oscar Wao por Junot Díaz, Aplaude al aterrizar por Elizabeth Acevedo, entre otros.

¿A qué se debe el aumento de estas prohibiciones?

Durante el último ciclo escolar, en la investigación encontraron tres tipos de medidas: vetos totales, restricciones por edad o grado escolar, y títulos sujetos a revisión o requerimientos especiales.

De acuerdo con la organización, los títulos prohibidos, son falsamente considerados “perjudiciales” o “inapropiados”, y “con demasiada frecuencia se dirigen a grupos marginados y grupos históricamente subrepresentados en las colecciones de las bibliotecas escolares públicas”. Advierten que “erosionar el derecho de los estudiantes a recibir información sobre su mundo, sus historias e identidades y sus propios cuerpos, inevitablemente permitirá que se desarrolle una cultura de censura, empobreciendo las oportunidades educativas de los estudiantes”.

El efecto Trump en las prohibiciones de libros

Desde su regreso al poder, la Administración Trump Ha emitido una serie de órdenes ejecutivas, principalmente: “Poner fin al adoctrinamiento radical en la educación primaria y secundaria”, “Defender a las mujeres del extremismo de ideología de género” y “Poner fin a los programas gubernamentales radicales y derrochadores de DEI y a las preferencias”.

Según PEN America, esta “retórica” que Trump imita sobre los “derechos de los padres”, que, en Florida y otros estados, “se ha utilizado en gran medida para promover la prohibición de libros y la censura escolar, en contra de la voluntad de muchos padres, estudiantes, familias y educadores”.

Aunque ninguna de estas órdenes ejecutivas se dirige directamente a los libros, se utilizaron como justificación para la retirada, en julio de 2025, de casi 600 libros de las escuelas del Departamento de Defensa de la Actividad Educativa (DoDEA) en bases militares.

Eso, principalmente a publicaciones que sobre las personas transgénero, la diversidad, la equidad y la inclusión. El objetivo de estas órdenes, es prohibir a las escuelas “promocionar ideas antiamericanas”. Los estudiantes y sus familias respondieron con demandas.

Además de los esfuerzos de la Casa Blanca, el Departamento de Educación de EE.UU. eliminó un puesto federal dentro de la Oficina de Derechos Civiles creado para investigar las denuncias de prohibiciones discriminatorias de libros y emitió una carta de “Estimado colega” para “dejar de utilizar preferencias y estereotipos raciales” o arriesgarse a perder fondos federales.