Murió niña impactada por una bala perdida en Cartagena: hay $40 millones por el responsable

Un triste desenlace tuvo la historia de Grettel Sofía Maestre, la niña que fue impactada por una bala perdida cuando jugaba en el interior de su casa al sur de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Pese al clamor de sus allegados y las cadenas de oración que diariamente se hacían, la menor de 9 años terminó perdiendo la vida mientras permanecía internada en el hospital infantil Napoleón Franco Pareja. La lesión en su cabeza comprometió signos vitales que terminaron llevándola al deceso.

Desde la alcaldía lamentaron el triste suceso, y reiteraron que está a disposición la recompensa de 40 millones de pesos por detalles que permitan capturar al responsable.

Por su parte, el caso está bajo investigación del CTI de la fiscalía, quien deberá corroborar la hipótesis si un posible enfrentamiento de pandillas, terminó desencadenando la tragedia.