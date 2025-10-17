Iglesia Católica lidera peregrinación por la paz en el Catatumbo

Norte de Santander.

Desde el pasado 15 de octubre, las diócesis de Ocaña y Tibú adelantan una peregrinación por la paz en distintos municipios del Catatumbo, una iniciativa que busca fortalecer la fe, la reconciliación y el diálogo en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Norte de Santander.

El obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave Villanova, explicó en diálogo con Caracol Radio que la peregrinación nació como un gesto espiritual y simbólico de acompañamiento a las comunidades, inspirada en el mensaje del papa Francisco sobre ser “artesanos de la paz”.

“La artesanía de la paz se construye día a día, paso a paso, con pequeños gestos. Esta peregrinación es precisamente eso: un signo de reconciliación, de cercanía y de esperanza para nuestros territorios”, señaló monseñor Olave.

El recorrido, que tiene como símbolo a la Virgen de Torcoroma, patrona de Ocaña, ha contado con la participación de sacerdotes, comunidades parroquiales y habitantes rurales que se han unido en torno a la oración y el compromiso por la paz.

“En cada comunidad se ha sentido la alegría y la fe de la gente. La Virgen representa ese rostro de Dios que se hace presente en las familias campesinas del Catatumbo”, manifestó el obispo.

Monseñor Olave también hizo un llamado a no perder la esperanza y a mantener el diálogo como herramienta fundamental para resolver los conflictos.

“Siempre dialogar será mejor que disparar, conversar será mejor que confrontar. Si buscamos solo imponer nuestras posiciones, no vamos a encontrar la paz. Debemos pensar en el bien superior de la reconciliación”, expresó.

La Iglesia aseguró que continuará acompañando a las comunidades del Catatumbo a través de sus parroquias, catequistas y líderes de fe, con el propósito de mantener vivo el mensaje de unidad y esperanza en medio de las dificultades.