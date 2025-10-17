Extraña, inquietante, claustrofóbica y aterradora así es “Teacup”

El viernes 17 de octubre se estrena en Universal+ la primera temporada de la terrorífica serie “Teacup”, una de las producciones más esperadas que tiene como productor a James Wan, responsable de las sagas cinematográficas de “Saw” y “El Conjuro”. Inspirada en el bestseller de 1988, “Stinger”, de Robert R. McCammon, se desarrolla en una granja aislada en Georgia, donde un grupo de personas debe unirse para enfrentar una amenaza misteriosa y sobrevivir.

Creada y coescrita por el showrunner Ian McCulloch (Chicago Fire, Yellowstone), “Teacup” fue nominada este año a los Saturn Awards®, considerados el equivalente a los Emmy® en el ámbito del terror y la ficción fantástica, en la categoría de Mejor Serie de Terror de 2025, consolidándose como una joya indiscutible para los amantes de los misterios que erizan la piel.

Cortesía: Universal+ Serie “Teacup” Ampliar

Protagonizada por Yvonne Strahovski como la veterinaria Maggie Chenoweth junto a Scott Speedman como James, esposo de Maggie, intentan salvar su matrimonio en crisis. En la historia cosas extrañas están ocurriendo en la apartada granja de los Chenoweth: los animales están inquietos, su hijo pequeño se adentró en el bosque y regresó confundido y cambiado. Y para crear un panorama aún más inquietante, un hombre misterioso con una máscara de gas casera aparece y comienza a pintar una línea azul en el suelo. Los Chenoweth, junto con sus hijos, la madre de James y sus vecinos Ruben, Nicholas, Donald y Valeria, deberán hacer lo que sea necesario para sobrevivir en una granja que se ha convertido en su prisión.

“Teacup” mantiene una trama y ambientación tan enfocadas que se siente como una película, el legendario escritor Stephen King (“Carrie”, “IT”, “El Resplandor”) elogió la producción como una serie imprescindible para los fanáticos del terror, describiéndola como: “Extraña, inquietante, claustrofóbica y aterradora”.

La serie de terror de 8 capítulos “Teacup” se estrena el 17 de octubre en Latinoamérica por Universal+.