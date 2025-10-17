Distrito y COOTRANSURB atendieron nuestra necesidad de transporte: comunidad de Ciudadela de la Paz

Agradecidos con el Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y la empresa COOTRANSURB, se encuentran los habitantes de la Urbanización Ciudadela de la Paz al sur de Cartagena, luego de que fuera autorizada una modificación a la ruta 30A, que ahora tendrá cobertura en el sector vecino al barrio El Pozón.

Y es que según líderes de la comunidad, se hicieron todos los trámites para que el SITM incluyera la zona en una ruta alimentadora, pero los esfuerzos resultaron insuficientes. Luego de esta situación, mediante acciones judiciales y mesas de trabajo con el DATT, finalmente se adoptó una decisión que calificaron como necesaria.

“A través de Corvivienda la solicitud no fue atendida por TransCaribe. La movilidad en nuestro sector es fundamental y por eso todo nuestro agradecimiento por el apoyo que nos brindó la alcaldía el Datt y Cootransurb. Una vez más nuestro alcalde le cumple a la ciudadanía y nos escucha”, manifestó Ketty Matute Silgado, presidente del consejo de administración de Ciudadela la Paz.

El trayecto tiene a disposición 23 vehículos despachados cada 10 minutos entre las 4:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

El recorrido: Bomba Terpel Aguas Prietas, La Sevillana, Villa de Aranjuez, Parque de Bolívar, Torres Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Ciudadela La Paz, Villa Rosita, Bomba El Gallo, Bomba El Amparo, Transversal 54, Los Calamares, La Campiña, Nuevo Bosque, Chile, Avenida Crisanto Luque, Marbella, Puente Romero Aguirre y Canapote-Torices.