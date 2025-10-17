Conozca el Plan de manejo de tránsito para el preludio de Blas de Lezo

Este viernes, 17 de octubre, en el marco de la “Fiesta que nos Une”, se realizará el último preludio de las festividades que conmemoran la Independencia de Cartagena en la Localidad Industrial y de la Bahía.

Está previsto que el desfile inicie a las 5:00 p.m. en la calle 27 con carrera 67 del barrio Blas de Lezo, tomando la carrera 65 en dirección hacia el estadio de sóftbol, continúa por la calle 22B y carrera 66, hasta la calle 21, donde tomará un tramo de la avenida Kennedy, finalizando en el estadio de béisbol John F. Kennedy.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, estableció un plan de manejo de tránsito para brindar seguridad vial a los asistentes y actores festivos.Se realizará paso controlado durante el recorrido del desfile y cierres viales en:

• Carrera 65 desde avenida Kennedy hasta Estadio de Softbol de Blas de Lezo

• Calle 22 B entre carrera 65 y carrera 66

• Carrera 66 entre calle 22 B y calle 21

• Calle 21, entre carrera 66 y avenida Kennedy

Una vez finalizado el recorrido se mantendrá cerrada la calle 22, entre carrera 68 y carrera 69 y la carrera 69 entre calle 22 y calle 24, por circulación de peatones.

Agentes y facilitadores de tránsito, harán presencia en los cierres y desvíos para orientar el tráfico vehicular.

El DATT recomienda a los cartageneros utilizar transporte público hacia el lugar del evento, no parquear en andenes, zonas verdes o espacios públicos y no conducir en estado de alicoramiento, mejor entrega las llaves.