Capturaron a cuatro presuntos expendedores de droga en Magangué: les encontraron base de coca

Cartagena

En el marco del Plan Cazador, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal Bolívar, logró la captura en flagrancia de cuatro presuntos expendedores por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las detenciones se dieron en el barrio Centro y el parque Las Américas del municipio de Magangué. En el procedimiento fueron incautadas 75 dosis de base de coca y 3 pipas para consumo.

Según información de inteligencia, las personas capturadas se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en el mercado público Baracoa y el sector del antiguo Telecom, así como al hurto a personas transeúntes, generando percepción de inseguridad.

Los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Los capturados y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de la república definirá su situación judicial.

“No escatimamos en esfuerzos por capturar y desmantelar a todas aquellas bandas criminales que utilizan sus propias viviendas como fachada para el expendio y comercialización indiscriminada de sustancias alucinógenas. Estos operativos los seguiremos realizando para seguir contrarrestando todas estas actividades delictivas, que solo generan focos de inseguridad entre la comunidad”, señaló el teniente coronel Jhon Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.