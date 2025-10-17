Autoridades investigan un doble homicidio en zona rural de Supía, Caldas

Manizales

Un doble homicidio se presentó en las últimas horas en Supía, donde sobre un puente hallaron a dos motociclistas, con sus cascos puestos, al lado del automotor y con múltiples impactos producidos con arma de fuego.

Mario Bueno, secretario de Gobierno de Supía, comentó que los hechos fueron en la vereda San Pablo, sobre el río Supía, territorio del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta.

“Recibimos un reporte por parte del comandante de la estación de policía Supía de la existencia de dos cuerpos sin vida en la vereda San Pablo, exactamente en el puente que está sobre el río Supía. Se encontraron dos personas de sexo masculino, las cuales se encuentran con impactos de arma de fuego”, dijo el secretario

Bajo la inspección técnica a cadáver realizada por la Policía Judicial se logra establecer la identidad eh de las personas, donde se establece que no son del municipio de Supía, sino que son oriundos de eh el retiro Antioquia y de Cañas Gordas.

Las víctimas son naturales de Antioquia y al revisar un celular se encontró que fueron citados en ese lugar por otra persona. No cuentan con antecedentes y se presume un ajuste de cuentas. Comentaron que en la zona hay zozobra tras la captura del disidente de las Farc en Marmato.

Autoridades de la zona siguen investigando los móviles de este suceso ocurrido en zona rural de Supía