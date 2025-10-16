Sicarios mataron a ‘Escuby’ en el barrio 20 de Julio, en Cartagena: así ocurrió el crimen

Cartagena

Cuando se encontraba en plena vía pública del barrio 20 de Julio en el suroccidente de Cartagena, sicarios acribillaron a un hombre de 41 años identificado como Marco José Ortega Ramírez, oriundo de la capital bolivarense.

De acuerdo con la versión oficial entregada por la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron, el parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, ‘Escuby’ o ‘Escobita’, como era conocido en el sector el occiso, fue trasladado a un centro asistencial donde los galenos de turno confirmaron su fallecimiento.

Aunque la Policía aseguró que el occiso presentaba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en la zona no descartan que se trate de una equivocación teniendo en cuenta que Marco José no tenía vínculos con bandas delincuenciales. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no dan una hipótesis clara sobre el crimen.

Se conoció que ‘Escuby’ o ‘Escobita’ estaba trabajando en una empresa de recolección de basuras de la ciudad. Con este caso, ya son 18 los homicidios registrados durante el mes de octubre en Cartagena.