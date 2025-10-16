Responsabilizo a la UNP sobre lo que nos pueda pasar: gobernador del Guaviare ante inseguridad

No terminó muy bien la reunión en el Ministerio del Interior, en la que participaron los alcaldes del Guaviare, encabezados por el gobernador Yeison Rojas.

En el encuentro, los mandatarios elevaron su preocupación ante el recrudecimiento de los grupos armados y la ola de violencia en la región, y solicitaron al Gobierno Nacional nuevas medidas de protección, por los riesgos que esto puede representar.

Sin embargo, el gobernador del Guaviare Yeison Rojas aseguró que no los han querido escuchar, y responsabilizó a la UNP por lo que les pueda pasar.

“Yo como gobernador hago públicamente responsable de la vida de los alcaldes y del gobernador a la UNP, porque hemos solicitado, en muchas ocasiones, el acompañamiento que nos garantice las medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta”.