Paciente de Duitama denuncia presuntos desacatos de la Nueva EPS ante fallos judiciales que ordenan

Duitama

Paola Andrea Jácome, una mujer de 39 años, permanece hospitalizada desde el pasado 15 de julio en el Hospital Regional de Duitama, a la espera de ser trasladada a una clínica de cuarto nivel especializada en Neurocirugía. Su diagnóstico es pseudoexoftalmos derecho y tumor benigno en la órbita derecha, una condición que según afirma ha avanzado mientras la EPS no cumple con las órdenes judiciales que exigen su atención oportuna.

“Desde hace tres meses tengo la remisión admitida, pero no ha sido posible mi traslado porque muchos hospitales no tienen convenio o no están recibiendo pacientes de la Nueva EPS”, explicó Jácome, quien además indicó que ha presentado tutelas en el Juzgado Tercero Municipal, donde ya se emitieron fallos que la EPS ha desacatado. “También tengo denuncias ante la Superintendencia de Salud y notificaciones en la Fiscalía, advirtiendo la gravedad de mi enfermedad”, agregó.

La paciente relató que el pasado 2 de octubre fue valorada por un neurocirujano en el Hospital Universitario Nacional, donde le recomendaron hospitalización inmediata debido a la progresión del tumor. “El especialista me dijo que el tumor crece, saca mi ojo derecho y comprime el nervio óptico, pero cuando fui a radicar la autorización me informaron que el hospital ya no estaba recibiendo hospitalizaciones de la Nueva EPS”, denunció.

Ante esta situación, Jácome hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales de salud. “Le pido a la Secretaría de Salud de Duitama, a la Secretaría de Salud de Boyacá y al ministro de Salud que intervengan. Esta entidad está vulnerando mi derecho a la vida. A pesar de que el juzgado ordenó a la Nueva EPS gestionar mi remisión a una institución de cuarto nivel, sigo hospitalizada aquí, he perdido mi trabajo y mi salud se deteriora cada día”, señaló.

La mujer permanece bajo observación en el Hospital Regional de Duitama, donde, según ella, ha recibido buen trato, pero insiste en que requiere atención neuroquirúrgica urgente en una institución con capacidad especializada para su tratamiento.