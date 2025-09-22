Asamblea Constituyente en Ecuador: Corte acepta evaluar referendo convocado por Noboa

EVE5930. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/11/2024.- Fotografía del 15 de noviembre de 2024 del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante el cierre de la sesión plenaria de la XXIX Cumbre Iberoamericana, en el museo Pumapungo en Cuenca (Ecuador). Noboa cumple este sábado su primer año de mandato, un periodo marcado por múltiples crisis: la de violencia del crimen organizado, contra la que declaró el "conflicto armado interno"; la crisis económica, para la que adoptó medidas impopulares; la crisis externa, abierta con México tras asaltar su embajada; la crisis interna; al enfrentarse a su vicepresidenta Verónica Abad; y la crisis energética, con apagones de hasta catorce horas al día. EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco ( EFE )

La Corte Constitucional de Ecuador aceptó evaluar la legalidad del referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente que convocó el presidente Daniel Noboa.

El tribunal determinó que la vía propuesta por el mandatario es la correcta para redactar una nueva Constitución.

Tras este primer dictamen, que fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el alto tribunal realizará un control de constitucionalidad de la pregunta y del estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, tal como señala la ley.

Hecho este análisis por parte de la Corte Constitucional, y con un dictamen favorable en mano, el CNE tendrá luz verde para incluir la pregunta en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre.

En el dictamen emitido este domingo, 21 de septiembre, la Corte enfatizó que la Asamblea Constituyente tendrá la potestad constitucional exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser posteriormente sometido a referéndum.

Por otra parte, se hizo mención de que la Asamblea Constituyente deberá observar “los límites materiales implícitos en el ejercicio del poder constituyente”, es decir, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico y el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las normas imperativas del derecho internacional.

Una polémica convocatoria de referéndum

Asimismo, el tribunal le recordó al presidente que, de acuerdo a la Constitución, “toda iniciativa de convocatoria a Asamblea Constituyente requiere, con carácter necesario y previo, la presentación de la solicitud de vía debidamente motivada ante esta Corte para la correspondiente emisión del dictamen de vía”.

Este mensaje se debe a que, el viernes, sin tener un aval del alto tribunal, Noboa convocó por decreto a un referéndum para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no en instaurar la Constituyente, con el objetivo de reemplazar la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Los jueces admitieron cinco demandas de inconstitucionalidad y suspendieron de manera temporal los efectos de ese decreto presidencial.

Esto llevó a que el pleno del CNE declarara el inicio del periodo electoral para la celebración del referéndum sin tratar la convocatoria relacionada con la Constituyente.

Sin embargo, por la tarde del sábado, Noboa derogó el decreto suspendido y emitió otro con la misma convocatoria, con el objetivo de que el CNE conozca la propuesta sin un pronunciamiento de la Corte Constitucional. El ente electoral decidió enviar la pregunta sobre la Asamblea Constituyente nuevamente a la Corte y le pidió a los jueces que emitan un dictamen lo más pronto posible.

Asamblea constituyente, en manos del alto tribunal, y la pugna entre Noboa y la Corte

Ahora, el CNE está a la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la propuesta para poder incluirla en el referéndum, que, por el momento, solo tiene aprobadas dos preguntas relacionadas con la reinstalación de bases militares extranjeras y la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas.

La Corte negó cuatro preguntas del referéndum propuestas por el presidente, algo que lo llevó a liderar dos multitudinarias marchas contra los magistrados en Quito y Guayaquil.

Cabe recordar que la Asamblea Constituyente fue una de las más grandes promesas de la campaña electoral de Noboa, cuando fue reelegido como gobernante de Ecuador para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

Sin embargo, esta convocatoria se realiza en medio de una pugna que mantiene el mandatario con los jueces de la Corte Constitucional, quienes desde su Gobierno han sido catalogados como “enemigos de la ciudadanía” después de limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante.