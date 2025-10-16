MinDefensa ofrece $100 millones por información sobre operadores de drones con fines criminales

El Ministerio de Defensa anunció hasta 100 millones de pesos de recompensa para quienes entreguen información que permita ubicar, identificar y capturar a personas o redes dedicadas a la operación o comercialización de drones utilizados con fines delictivos o terroristas.

Según la cartera de Defensa, el uso de estas aeronaves no tripuladas para actividades criminales como vigilancia ilegal, transporte de drogas, lanzamiento de explosivos o interferencia en operaciones de seguridad viene en ascenso y representa una amenaza directa contra la población civil y la Fuerza Pública, además de poner en riesgo la seguridad nacional.

El anuncio se produce pocos días después de la activación del primer Batallón Antidrones del Ejército Nacional, la nueva unidad especializada que fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de amenazas tecnológicas.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez afirmó que “ningún dispositivo tecnológico puede estar al servicio del crimen. Quien use o comercialice drones con fines ilegales enfrentará la justicia y la acción legítima del Estado”.

Colombia cuenta actualmente con una política integral de control y regulación de drones, en la que participan la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y las autoridades judiciales, orientada a prevenir su uso indebido y fortalecer la trazabilidad de estos equipos.

¿Quiénes usan los drones?

Las autoridades dicen que son diversas estructuras criminales las que vienen empleando drones para ejecutar ataques con explosivos contra unidades militares y policiales, así como para realizar otras acciones que afectan la seguridad y el orden público.

Entre ellos, las disidencias de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá, el ELN y el Clan del Golfo.

El Ministerio de Defensa insiste en que la ciudadanía puede suministrar información a través de la línea 107 contra el terrorismo, donde se garantiza absoluta reserva sobre la identidad de quienes denuncien operaciones o comercialización de drones con fines ilegales.