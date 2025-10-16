Más de 15 barrios de Cartagena no tendrán agua potable este jueves: conozca los sectores afectados

Cartagena

Aguas de Cartagena confirmó que este jueves 16 de octubre más de 15 barrios del suroccidente de la ciudad y corregimientos no tendrán servicio de agua potable porque se realizará un lavado en el tanque de la planta de tratamiento El Cerro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la compañía, esta labor es fundamental para preservar la calidad del agua y asegurar el óptimo funcionamiento de las redes de acueducto en la ciudad.

Los sectores afectados que no tendrán servicio de agua potable entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde son los siguientes:

Ararca, Santa Ana, Barú, Arawa, Pasacaballos, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Nelson Mandela (sectores Campo Bello, Los Olivos y Las Torres), Villa Hermosa, Mamonal, Albornoz, Policarpa, Membrillal, Villa Barraza, El Libertador, Bellavista, Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Vista Hermosa, Río Elba, Bernardo Jaramillo, 20 de Julio, Emmanuel, Villa Rosa y Antonio José de Sucre.