Investigan presunto caso de feminicidio en estación de servicio de El Zulia

Norte de Santander.

Las autoridades investigan un presunto caso de feminicidio ocurrido en la noche de este miércoles en el municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta, donde una mujer fue asesinada dentro de una estación de servicio mientras cumplía su turno laboral.

La víctima fue identificada como Wendy Saray Orozco Cera, quien se desempeñaba como trabajadora en la estación de servicio Pedregales.

Según el reporte preliminar de las autoridades, habría sido atacada con arma de fuego por un compañero de trabajo, que está plenamente identificado, hacia las 7:55 de la noche del 15 de octubre, cuando se encontraba sola en el lugar.

De acuerdo con la información suministrada a las autoridades, el agresor le habría disparado por la espalda, causándole la muerte de manera inmediata.

Horas más tarde, cerca de las 5:15 de la madrugada de este jueves, una compañera de trabajo llegó al sitio para recibir turno y halló la escena.

La mujer informó a las autoridades y entregó un video en el que se observa el momento del ataque, material que ya hace parte de la investigación.

Versiones iniciales señalan que la víctima había interpuesto una denuncia por acoso en contra de su victimario, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de un presunto feminicidio. Sin embargo, las autoridades insisten en que el caso continúa bajo investigación para esclarecer los móviles y circunstancias del hecho.

El crimen ha causado consternación entre los habitantes de El Zulia y reaviva las alarmas por la violencia contra la mujer en Norte de Santander.

En lo corrido del año, 24 mujeres han sido asesinadas en Cúcuta y su área metropolitana, de las cuales 19 son colombianas y 5 venezolanas. Solo cinco responsables han sido capturados, mientras que marzo y junio se mantienen como los meses con más casos reportados.