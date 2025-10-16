Explosión en bodega clandestina deja nueve heridos trasladados a hospital de Ocaña

Norte de Santander.

Una violenta explosión ocurrida en una bodega rural, presuntamente utilizada para el almacenamiento ilegal de combustible, dejó nueve personas gravemente heridas en la vereda El Tigrero, zona montañosa del municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar.

El hecho, registrado en la tarde del miércoles, provocó un incendio de gran magnitud que fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, quienes lograron evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables y la comunidad permanece en alerta.

Los heridos, con quemaduras de segundo y tercer grado, fueron trasladados de inmediato al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña (Norte de Santander), donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Johan García, coordinador médico del área de urgencias de ese centro asistencial, confirmó que “ingresaron nueve pacientes con quemaduras en diferentes segmentos corporales; cuatro de ellos presentan afectaciones superiores al 90% de la superficie corporal y se encuentran bajo ventilación mecánica y monitoreo constante por parte del equipo multidisciplinario”.

Los cinco restantes presentan quemaduras de menor gravedad, pero requieren tratamiento en instituciones con unidades de quemados.

“Todo el personal está brindando soporte integral y atención continua a los pacientes”, añadió el médico.

Por su parte, Eduardo Esquivel, secretario de gobierno del Cesar, indicó que el lugar donde se produjo la explosión “funcionaba presuntamente como un depósito ilegal de combustible y allí se habría presentado una explosión estructural. El hecho es materia de investigación”.

El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio Rincón, explicó que las labores de inspección se han complicado por las condiciones geográficas del sector.

“Es una zona muy montañosa y de difícil acceso. Aún no se ha determinado si era una bodega de combustible o una vivienda. Por razones de seguridad, tanto la Policía como el Ejército no han logrado ingresar hasta el punto exacto del incidente”, señaló.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si la bodega estaba vinculada a redes de contrabando de hidrocarburos, una práctica recurrente en esta región fronteriza.