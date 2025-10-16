El Preludio de la Localidad 3 se toma Blas de Lezo y sus alrededores: estos son los artistas

Cartagena

Todos en un mismo escenario para los miles de cartageneros que asistan al Preludio de la Localidad 3, Industrial y de la bahía: Héctor Nazza, Criss y Ronny, Cayito Dangond, Jader Tremendo y José Alberto, ‘el Canario’. La espectacular nómina de artistas se tomará el Campo de sóftbol de Blas de Lezo haciendo homenaje al nombre de este Preludio: Swing, sabor y son, encuentro multicultural.

”El gran cierre de la ruta de Preludios es este viernes en Blas de Lezo y no podíamos decepcionar a esta localidad. Anunciamos con mucho entusiasmo esta nómina que sabemos que va a ser de todo su gusto. Esperamos que la ciudadanía nos acompañe no solo en el concierto sino en el recorrido. Todo está listo para que vivamos un día increíble”, resalta Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

La Fiesta que nos une arrancará desde las 4 de la tarde con el gran desfile cultural, que contará con la participación de alrededor de 500 artistas, que deleitarán a los vecinos de Blas de Lezo, Los Caracoles, Almirante Colón, entre otros. Los Grandes Lanceros 2025, German Pérez y Kizzis Ramírez; Lucy Espinosa, directora del IPCC, las 39 candidatas del Reinado de la Independencia, agrupaciones de danza, disfraces tradicionales, llenarán de alegría, color y sabor este recorrido.

”Hemos tenido dos viernes maravillosos en la Localidad 1 y 2, esperamos que en la 3 no sea la excepción. Nuestras Fiestas de Independencia son muestra del vasto patrimonio cultural de nuestra ciudad y la oportunidad que tenemos para integrarnos en torno a nuestra cultura y tradición. La puesta en escena que hemos preparado refleja lo que nos hace únicos ante el mundo y el gran talento de nuestros artistas y candidatas”, afirma Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

Los detalles del evento

A partir de las 4 de la tarde, se dará inicio al recorrido cultural, que parte desde la Calle 27 con carrera 67 y culmina en el Campo de sóftbol de Blas de Lezo. La invitación para los vecinos del sector es que acompañen a todos los más de 15 grupos que participarán en este espacio, quienes resaltarán desde folclor tradicional hasta propuestas de fantasía y danzas urbanas.

A las 5:30 de la tarde, en el Campo de sóftbol arranca el gran show de la noche, que durante su apertura homenajeará a Miguel Ángel Redondo, anestesiólogo y gestor cultural; Francesca García, coordinadora de infancia y adolescencia en la Junta de Acción Comunal de Blas de Lezo, liderando el proyecto de jóvenes en riesgo de su barrio, y Luis Raimundo Morales, reconocido dirigente deportivo.

El siguiente gran momento estará a cargo de las 39 candidatas al Reinado de la Independencia que presentarán su gran opening que hará alusión a Swing, sabor y son, encuentro multicultural.

”Tradición, belleza y por supuesto buena música harán parte de la gran noche de la Localidad 3: Industrial y de la bahía. Desde el gobierno le hemos puesto alma, vida y corazón para que Blas de Lezo y sus alrededores se gocen por completo esta noche. Desde ya los invitamos a ser parte y a destacarse por el buen comportamiento”, agrega Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

El show musical de la noche integra artistas para todos los gustos: para los fanáticos del afro y de los nuevos talentos: Héctor Nazza; el vallenato será representado por Cayito Dangond, para los seguidores de la Champeta: Criss y Ronny, y Jader Tremendo, y por supuesto la tradicional salsa, muy apetecida en este sector estará a cargo de José Alberto, el ‘Canario’.