¿Dónde y a qué hora cortarán la luz este 16 de octubre en Barranquilla?
Los cortes, en algunos casos se extenderán hasta por 12 horas.
Este jueves 16 de octubre, varios sectores de Barranquilla y otros municipios del Atlántico enfrentarán cortes programados de energía debido a labores de adecuación en la infraestructura eléctrica, informó la empresa Air-e. Las interrupciones forman parte del cumplimiento de compromisos asumidos con las comunidades de Atlántico, Magdalena y La Guajira para mejorar el servicio.
Cortes prolongados en sectores del sur de Barranquilla
Desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., se suspenderá el suministro eléctrico en las siguientes zonas:
- Desde la calle 112D hasta la Avenida Circunvalar, y entre la carrera 11 y la carrera 13.
- Carrera 20 entre calles 117 y 119 (barrio Los Ángeles).
- Barrios Las Estrellas, Villa del Rosario y Campo Alegre.
Cortes temporales por zonas y horarios
Además de los cortes prolongados, se realizarán interrupciones puntuales en otros sectores. Estos serán los horarios y ubicaciones:
- El Pueblito (calle 118 con carrera 10A): 7:55 a.m. a 8:55 a.m.
- Los Olivos (calle 112 con carrera 21): 9:00 a.m. a 9:55 a.m.
- Calle 112 con carrera 26: 10:00 a.m. a 10:55 a.m.
- Calle 112 con carrera 24: 11:00 a.m. a 11:55 a.m.
- Los Ángeles I (carrera 16 con calle 113): 12:00 p.m. a 12:55 p.m.
- La Pradera (carrera 16 con calle 121): 1:00 p.m. a 1:55 p.m.
- Los Ángeles I: 2:00 p.m. a 2:55 p.m.
- La Pradera: 3:00 p.m. a 3:55 p.m.
Maniobras adicionales en el norte de la ciudad
En sectores del norte de Barranquilla también se harán trabajos entre las 6:00 a.m. y las 7:45 a.m., con suspensiones de servicio en:
- Los Nogales, Alpes y La Cumbre: 6:00 a.m. a 6:35 a.m.
- Villa del Rosario, Los Ángeles, Campo Alegre y La Pradera: 6:20 a.m. a 7:45 a.m.
- El Pueblo, Los Ángeles I, II y III; Me Quejo y Silencio: 6:35 a.m. a 7:45 a.m.
Otras zonas afectadas en la jornada
- Avenida Circunvalar (entre carreras 40B y 41D2 y calle 100): 6:35 a.m. a 5:40 p.m.
- Juan Mina: 7:45 a.m. a 5:30 p.m.
- El Pueblo, Los Ángeles II y III: 4:30 p.m. a 4:45 p.m.
- Me Quejo y Silencio: 4:30 p.m. a 4:45 p.m.
- La Pradera, Villa del Rosario, Los Ángeles y Campo Alegre: 5:30 p.m. a 5:45 p.m.
- Los Nogales, Alpes y La Cumbre: 4:35 p.m. a 5:55 p.m.
Sabanalarga también tendrá cortes
En el municipio de Sabanalarga se harán cambios de postes que también requerirán suspensiones del servicio:
- Calle 25 con carrera 11 (Tolima): 8:45 a.m. a 12:00 p.m.
- Carrera 27B con calle 30 (Las Quintas): 1:00 p.m. a 4:15 p.m.