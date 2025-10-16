¿Dónde y a qué hora cortarán la luz este 16 de octubre en Barranquilla?

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Este jueves 16 de octubre, varios sectores de Barranquilla y otros municipios del Atlántico enfrentarán cortes programados de energía debido a labores de adecuación en la infraestructura eléctrica, informó la empresa Air-e. Las interrupciones forman parte del cumplimiento de compromisos asumidos con las comunidades de Atlántico, Magdalena y La Guajira para mejorar el servicio.

Cortes prolongados en sectores del sur de Barranquilla

Desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., se suspenderá el suministro eléctrico en las siguientes zonas:

Desde la calle 112D hasta la Avenida Circunvalar, y entre la carrera 11 y la carrera 13.

Carrera 20 entre calles 117 y 119 (barrio Los Ángeles).

Barrios Las Estrellas, Villa del Rosario y Campo Alegre.

Cortes temporales por zonas y horarios

Además de los cortes prolongados, se realizarán interrupciones puntuales en otros sectores. Estos serán los horarios y ubicaciones:

El Pueblito (calle 118 con carrera 10A): 7:55 a.m. a 8:55 a.m.

7:55 a.m. a 8:55 a.m. Los Olivos (calle 112 con carrera 21): 9:00 a.m. a 9:55 a.m.

9:00 a.m. a 9:55 a.m. Calle 112 con carrera 26: 10:00 a.m. a 10:55 a.m.

10:00 a.m. a 10:55 a.m. Calle 112 con carrera 24: 11:00 a.m. a 11:55 a.m.

11:00 a.m. a 11:55 a.m. Los Ángeles I (carrera 16 con calle 113): 12:00 p.m. a 12:55 p.m.

12:00 p.m. a 12:55 p.m. La Pradera (carrera 16 con calle 121): 1:00 p.m. a 1:55 p.m.

1:00 p.m. a 1:55 p.m. Los Ángeles I: 2:00 p.m. a 2:55 p.m.

2:00 p.m. a 2:55 p.m. La Pradera: 3:00 p.m. a 3:55 p.m.

Maniobras adicionales en el norte de la ciudad

En sectores del norte de Barranquilla también se harán trabajos entre las 6:00 a.m. y las 7:45 a.m., con suspensiones de servicio en:

Los Nogales, Alpes y La Cumbre: 6:00 a.m. a 6:35 a.m.

6:00 a.m. a 6:35 a.m. Villa del Rosario, Los Ángeles, Campo Alegre y La Pradera: 6:20 a.m. a 7:45 a.m.

6:20 a.m. a 7:45 a.m. El Pueblo, Los Ángeles I, II y III; Me Quejo y Silencio: 6:35 a.m. a 7:45 a.m.

Otras zonas afectadas en la jornada

Avenida Circunvalar (entre carreras 40B y 41D2 y calle 100): 6:35 a.m. a 5:40 p.m.

6:35 a.m. a 5:40 p.m. Juan Mina: 7:45 a.m. a 5:30 p.m.

7:45 a.m. a 5:30 p.m. El Pueblo, Los Ángeles II y III: 4:30 p.m. a 4:45 p.m.

4:30 p.m. a 4:45 p.m. Me Quejo y Silencio: 4:30 p.m. a 4:45 p.m.

4:30 p.m. a 4:45 p.m. La Pradera, Villa del Rosario, Los Ángeles y Campo Alegre: 5:30 p.m. a 5:45 p.m.

5:30 p.m. a 5:45 p.m. Los Nogales, Alpes y La Cumbre: 4:35 p.m. a 5:55 p.m.

Sabanalarga también tendrá cortes

En el municipio de Sabanalarga se harán cambios de postes que también requerirán suspensiones del servicio: