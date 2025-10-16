Capturan a otro cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Boyacá

En un nuevo golpe contra el crimen transnacional, la Policía Nacional de Colombia capturó en Tunja a alias ‘Rey’, señalado cabecilla del ‘Tren de Aragua’, organización criminal con operaciones en varios países de América Latina.

La captura se logró en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), tras hacerse efectiva una Notificación Roja de Interpol por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación agravada para delinquir.

Según las autoridades venezolanas, alias ‘Rey’ era uno de los principales responsables de atentados terroristas y actos de intimidación social en el estado de Aragua, especialmente en el sector de Las Tejerías, donde en 2023 más de un centenar de hombres armados atacaron la estación de policía Santos Michelena, dejando varios uniformados heridos. Además, sería miembro de la facción conocida como ‘Los Conejos’, vinculada al menos con 30 homicidios, incluidos ataques contra la fuerza pública.

Con esta detención, ya son tres los cabecillas del ‘Tren de Aragua’ capturados esta semana en Colombia, fortaleciendo la ofensiva contra el multicrimen y el delito organizado.

El primer detenido, en junio de 2024, fue Yonayke Martínez Carrión, alias ‘El Barbero’, capturado en Belén (Boyacá). Requerido por Venezuela por delitos de terrorismo, extorsión agravada, asociación para delinquir y tráfico de armas, se ocultaba en Colombia bajo la fachada de peluquero. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites de extradición.

El segundo cabecilla, detenido en febrero de 2025 en Chiscas (Boyacá), fue Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias ‘Gocho’, quien enfrenta cargos en Chile por secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, además de otros delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y tráfico de estupefacientes. La operación se realizó en coordinación con las autoridades chilenas a través del Equipo Conjunto Investigativo (ECI).

Con estas capturas, las autoridades colombianas buscan desmantelar la estructura criminal del ‘Tren de Aragua’ en el país, afectando sus finanzas ilícitas y evitando que continúen operando desde territorio colombiano.