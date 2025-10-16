Bandas criminales de Cúcuta piden pista en mesas de diálogo con el gobierno nacional

Bandas criminales en la frontera buscan diálogos de paz con el gobierno / Foto: Getty Images. / vuk8691

Cúcuta

Los líderes de reconocidas bandas criminales y transnacionales en Cúcuta han establecido un pacto de no agresión que les permita abrir un camino de negociación, fumar la pipa de la paz en el actual gobierno de Gustavo Petro.

No hay antecedentes en la ciudad dentro de los factores de violencia y alta criminalidad que ha tenido esta capital, que por primera vez varias organizaciones criminales de alta peligrosidad, contemplen esa posibilidad.

Esta situación podría conducir a un descenso ostensible en la tasa de homicidios como también, una reducción en la retaliación y ataques que de manera permanente se estaban registrando, casi que a diario.

De estos pasos, de los que les estamos contando hoy EN EXCLUSIVA son conocedores autoridades locales, departamentales, policía nacional y personalidades vinculadas a explorar caminos de paz en la región.

Pero quienes son los interesados en este proceso?

Caracol Radio conoció el documento donde el alcalde de la ciudad Jorge Acevedo con fecha del 24 de septiembre envía una carta al Alto Comisionado de Paz Oty Patiño donde le solicita la coordinación de un espacio socio jurídico con grupos delincuenciales comunes organizados en la ciudad de Cúcuta.

Dentro de las estructuras que delinquen y que están interesadas se encuentra la Familia P cuyo cabecilla principal es Evert Carreño Corredor, Alias “Porras” y quien se encuentra detenido en la cárcel de Picaleña en Ibague. Este hombre vinculado a más de 270 homicidios en las comunas 6, 7 y 8. Comprometido en el asesinato de dos líderes defensores de derecho humanos. Responsable de homicidios selectivos, extorsiones contra varios renglones productivos.

En este panorama, también aparecen “Los Mexicanos” cuyo cabecilla es Juan Carlos Acevedo Hernández Alias “Jota”, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá.

Este grupo nació en el municipio de El Zulia pero terminó expandiéndose a la comuna 6 entrando en confrontación con otras organizaciones criminales y bandas trasnacionales.

Otro de los grupos que aparece en este mapa de interés de diálogo es la banda trannacional “Los AK 47″ cuyo cabecilla es Jhoswar Saul Hernández Sanabria, Alias “Saúl” y quien se encuentra detenido en una cárcel de Carabobo en Venezuela.

Este hombre es considerado un determinador de más de 30 homicidios, responsable de ataques terroristas a través de lanzamiento de granadas, homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en Cúcuta y Los Patios.

Sus acciones violentas en materia de homicidios, son más de 25 y han sido motivados por ajustes de cuentas ilegales.

Estos grupos en su accionar criminal coinciden en patrones de conducta delictiva como homicidios selectivos, financiación de sus propias practicas ilegales como redes de sicariato, desmembramientos, acciones terroristas y la difusión de sus propias acciones ilegales.

Frente a este panorama, el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo le pone de manifiesto al Comisionado de Paz Otty Patiño la necesidad de acudir a instrumentos constitucionales y legales que permiten al Estado adoptar mecanismos de solución pacifica de conflictos y de sometimiento a la justicia de estas estructuras.

La ley 418 de 1997 modificada y prorrogada por la ley 2272 de 2022 establece que los representantes autorizados por el gobierno podrán realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestran voluntad para transitar hacia el estado de derecho.

Los términos de sometimiento a los que se lleguen con estas estructuras serán los que sean necesarios para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia.

Se deja en claro además que la instalación de un espacio socio jurídico en Cúcuta si el gobierno nacional hace el guiño, es decir si acepta esta propuesta, no significa que las autoridades renuncien al cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales para mantener el orden publico.Pese a que se trata de una acción que busca explorar la voluntad de sometimiento de estas estructuras.

Finalmente en el mensaje el alcalde Acevedo plantea la posibilidad que sea el Comisionado de Paz de Norte de Santander Luis Fernando Niño, quien acompañe este proceso si a bien lo considera el gobierno nacional.

Considera el mandatario de turno que esto contribuirá en el descenso de los niveles de criminalidad en homicidios, extorsiones y el debilitamiento de las rentas ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.

Caracol Radio también está en capacidad de informar que dentro de este proceso se han generado unas expectativas y al parecer acuerdos preliminares como:

La permanencia en los centros de reclusión donde en la actualidad se encuentran los cabecillas de estas organizaciones antes mencionados

La protección a la integridad de sus familias y el monitoreo permanente de estas personas para verificar su real interés en esta iniciativa.

Recordemos que la radiografía criminal de esta ciudad, la mantiene dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, según un observatorio del delito mexicano

A ello se suma que en la actualidad, esta ciudad registre 318 homicidios, una cifra sin antecedentes y que deja ver la magnitud de la violencia de estas organizaciones, sin desconocer que hay 22 más.

En esa fase explotaría se han escuchado a los cabecillas de manera virtual y han participado un abogado y funcionarios públicos conocedores un poco de los alcances de un proceso como este.

En el país en la actualidad el gobierno nacional solo ha permitido negociaciones con la Oficina de Envigado, con “Los Chotas” y “Espartanos” en Buenaventura, y hoy se está cocinando un acuerdo con las bandas criminales de Barranquilla, a través de la banda “Los Costeños” liderada por Alias “Castor”, dentro del proceso de la paz urbana liderada por este gobierno.

La paz urbana que se está proponiendo en Cúcuta aún no tiene una respuesta del Comisionado de Paz, ni del Presidente Gustavo Petro, que es el único que está facultado para ese fin.