Alcaldes del Catatumbo preocupados por ola de secuestros en la región

Cúcuta

Con gran preocupación los alcaldes del Catatumbo llamaron la atención sobre la ola de inseguridad que atraviesa la región y que se ve reflejado en el aumento de los caos de secuestro en la región.

Los mandatarios municipales en diálogo con Caracol Radio pidieron al gobierno nacional revisar la política de seguridad en zonas de conflicto y fortalecer las herramientas de la fuerza pública.

Indicaron que “desafortunadamente la degradación del conflicto ha generado una serie de situaciones que están derivando en acciones violentas contra la sociedad civil cono este repudiable delito”.

Al mismo tiempo, indicaron que desafortunadamente hoy no siente el apoyo de las autoridades legalmente constituidas, el ejercito nacional y la policía nacional y esto los hace más vulnerables en las regiones con graves problemas de orden público.

Finalmente indicaron que pese a ser reiterativos en el llamado a generar mayores acciones de seguridad en los corredores viales o áreas vulnerables poco o nada se ha hecho por parte de las autoridades.