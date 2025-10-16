Aguas de Cartagena facilita el pago a sus usuarios con estrategias flexibles y cercanas
La compañía ha fortalecido su estrategia de recuperación de cartera
Cartagena
Conscientes de las distintas realidades económicas de sus usuarios, Aguas de Cartagena ha fortalecido su estrategia de recuperación de cartera, implementando medidas personalizadas y accesibles para facilitar el pago de facturas y evitar el aumento de la deuda.
Principales acciones implementadas por la empresa:
- Jornadas de recaudo en comunidades y zonas priorizadas.
- Atención territorial directa y acuerdos de pago ajustados a la capacidad del usuario.
- Incentivos y condiciones especiales para usuarios de estratos 1, 2 y 3.
- Cobranza móvil e interactiva con seguimiento en tiempo real.
- Contacto proactivo vía SMS, WhatsApp y correo electrónico.
- Visitas domiciliarias de gestores comunitarios.
- Más de 3.100 puntos de pago locales y 41.000 a nivel nacional.
- Canales digitales, oficinas físicas, video atención y líneas telefónicas.
- Aplicación del cobro coactivo, únicamente en casos extremos de morosidad prolongada.
Una empresa sólida al servicio de la ciudad
Con 341.677 usuarios, de los cuales más del 80% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso social y operativo con la ciudad. En este contexto, el pago oportuno por parte de los usuarios es fundamental para:
- Mantener y modernizar redes e infraestructura.
- Ampliar la cobertura del servicio.
- Invertir en tecnología, innovación y atención al cliente.
- Garantizar estabilidad financiera y proyectos de impacto social y ambiental.
Aguas de Cartagena manifestó que seguirá trabajando de manera cercana, eficiente y transparente para asegurar un servicio continuo y de calidad, con soluciones adaptadas a las necesidades reales de la comunidad.