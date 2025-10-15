Preocupación en Ocaña por aumento de los casos de secuestro

Cúcuta

El secuestro de Sergio Tamayo, hijo del gerente del hospital de Ocaña Elmer Tamayo disparo las alertas sobre el aumento de este abominable delito en limites de Norte de Santander y el departamento del Cesar.

El plagio del joven que se produjo en la vereda Morrison del municipio de Rio de Oro junto con otra persona que lo acompañaba cuando este se encontraba en un predio familiar causó revuelo y provocó el rechazo de la sociedad ocañera y de todos los estamentos sociales de la región.

Nelson Arévalo desde la Fundación Corpored dijo a Caracol Radio que “estamos desconcertados, ante la nula respuesta de las autoridades a un drama que se esta volviendo paisaje, que no hay respuesta, que solo hay reacción de las familias de las víctimas que terminan negociando con los secuestradores”.

“Hace rato no vemos un rescate, una reacción, un nivel de seguridad, todo el mundo sabe lo que pasa entre Ocaña y Río de Oro pero no hay una respuesta contundente, para hacerle frente a un delito que acaba en vida con la vida de la persona que lo padece”.

En menos de 72 horas, más de cuatro personas fueron secuestradas en Norte de Santander en Abrego, Tibú y en la zona limítrofe con el departamento del Cesar.