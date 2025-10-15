Cartagena

Policía desplegó operativo de seguridad en el mercado de Baracoa de Magangué

Se verificaron antecedentes a personas y se realizaron requisas en la plaza de abastos

Departamento de Policía Bolívar

Departamento de Policía Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia desplegó un operativo en el mercado de Baracoa, en Magangué, con el objetivo de fortalecer la seguridad y contrarrestar la delincuencia en la zona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el uso de todas sus capacidades humanas y tecnológicas, los uniformados realizaron actividades de registro y control, verificando más de 200 antecedentes a personas y vehículos.

Además, se visitaron establecimientos abiertos al público, promoviendo la denuncia como herramienta fundamental para combatir los delitos que afectan a los magangueleños.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso de trabajar incansablemente por la seguridad y el bienestar de la comunidad de Magangué. Estaremos presentes, vigilantes y listos para responder a sus necesidades”, afirmó el Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

Este operativo busca reforzar el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de la comunidad de Magangué.

Durante el operativo, los unifromados realizaron requisas, solicitaron documentos de identificación y verificaron el cumplimiento de normas de seguridad en los establecimientos comerciales. También se realizaron charlas informativas sobre prevención del delito y se distribuyeron folletos con recomendaciones de seguridad.

La presencia policial en el mercado de Baracoa generó un ambiente de mayor seguridad y tranquilidad entre los comerciantes y compradores. Muchos ciudadanos expresaron su agradecimiento a la Policía Nacional por su labor y manifestaron su apoyo a este tipo de iniciativas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad