Jurisdicción Agraria volverá a discutirse en el Congreso la próxima semana: esta es la fecha
La iniciativa deberá ser aprobada en último debate antes de finalizar este periodo legislativo o de lo contrario se hundiría. Conozca los detalles en Caracol Radio
Colombia
La próxima semana se reanudará en el Congreso la discusión en último debate del proyecto de ley ordinaria que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria.
En la mañana de este miércoles el Secretario General de la Cámara de Representantes anunció para el próximo martes 21 de octubre la discusión de esta iniciativa que fue aprobada en primer y segundo debate en diciembre de 2024.
Previo a esto, el presidente Gustavo Petro solicitó a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Lidio García y Julián López, “proceder con diligencia para no producir un incumplimiento con consecuencias sancionatorias por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Según advirtió el mandatario desde su cuenta de X, “el Congreso al no aprobar el proyecto de jurisdicción agraria se iría de frente a incumplir el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, que son declaración unilateral de estado”.
Sumado a esto el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, informó que habló con los presidentes de ambas corporaciones “y se comprometieron a agendar en plenarias un proyecto de ley que hace justicia con el pueblo campesino de Colombia: la ley de la #JurisdicciónAgrariaYa”.
Agregó Cristo que “no podemos permitir que el clima de polarización política que vive el país perjudique al campo colombiano” e hizo un llamado al Congreso para “hacer realidad la justicia agraria y avanzar en la implementación de La Paz”.