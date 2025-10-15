Elecciones a Consejos de Juventud: más de 18.000 uniformados desplegados en el país

El gerente del Plan Democracia, general Andrés Serna, informó que la Policía Nacional desplegó 18.547 hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante las elecciones de los Consejos de Juventud, programadas para este domingo 19 de octubre.

El alto oficial aseguró que la institución ha recibido 1.350 solicitudes de acompañamiento por parte de 59 precandidatos y candidatos, quienes han requerido presencia policial en eventos de proselitismo político en 30 departamentos del país.

“Ya tenemos más de 1.350 servicios donde los candidatos solicitan el acompañamiento a la Policía Nacional. Frente a esas solicitudes hemos realizado un despliegue de 18.500 policías para garantizar su seguridad en los diferentes eventos electorales”, precisó Serna.

Las declaraciones se dieron tras conocerse un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que reportó cuatro hechos violentos contra aspirantes a los Consejos de Juventud.

El general Serna afirmó que la institución está atendiendo cada caso de manera individual y reforzando la vigilancia en zonas priorizadas.

“Nosotros venimos trabajando desde el Gobierno Nacional y con todas las entidades del Estado para garantizar el desarrollo del sector electoral. Ya hemos atendido 16 elecciones atípicas este año sin ningún contratiempo”, subrayó el oficial.

El general Serna también destacó la coordinación interinstitucional que lidera el Plan Democracia, en la que participan 15 entidades del Estado, con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar que la jornada electoral se desarrolle en calma.