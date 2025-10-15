El festival de música ‘CORE Medellín 2026’ anuncia su Line-Up

CORE, el evento reconocido por conectar la música, la naturaleza y el arte en una sola experiencia sensorial, se ha posicionado como uno de los eventos más cautivadores de la escena electrónica internacional. En esta edición, Medellín será el escenario donde se reúnen artistas globales y nuevos talentos latinoamericanos dando inicio a la gira mundial 2026.

El line-up promete dos noches cargadas de energía e intensidad con la participación de artistas como Dom Dolla que llega con su groove inconfundible, mientras que ARTBAT y VTSS ofrecerán sus sets reconocidos. Patrick Mason e Interplanetary Criminal ofrecerán sus obras de house y el techno, y los artistas locales Alycia Bezgo, Benwal, Curol y Niebla que visibilizarán la música electrónica local.

Con esta edición, CORE consolida su lugar como uno de los festivales más destacados de la escena electrónica mundial. Medellín vuelve a ser punto de encuentro para la música, el arte y la naturaleza, ofreciendo una experiencia sensorial de la música electrónica.