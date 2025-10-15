Dos muertos y tres heridos dejó accidente en vía a Barú: camión cisterna habría quedado sin frenos

Cartagena

Dos muertos y tres heridos fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito registrado en la vía a Barú, en la zona insular de Cartagena.

De acuerdo con el reporte preliminar conocido por Caracol Radio a través del DATT, inicialmente se había presentado un choque entre un vehículo particular y una motocicleta. En ese instante, se aglomeró un grupo de personas curiosas a presenciar el hecho y verificar qué era lo que estaba ocurriendo.

Acto seguido, un camión cisterna cargado de agua arrolló a las personas que se encontraban en la vía pese a que el conductor intentó maniobrar su vehículo. El DATT confirmó que en total resultaron cinco motocicletas afectadas por el impacto.

La principal hipótesis que se maneja es que el camión cisterna habría perdido los frenos, lo que impidió que su conductor tomara el control del automotor y evitara el choque.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron llevados a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla. Los tres lesionados tuvieron que ser trasladados a los centros de salud de Santana, Pasacaballos y el Hospital Universitario del Caribe.