Claudia Font celebra dos décadas al servicio de la música y la educación orquestal

En un mundo donde la excelencia musical se mide por la constancia, la versatilidad y la profundidad emocional que un artista puede transmitir sobre el escenario, la venezolana Claudia Font ha trazado una trayectoria impecable.

De Caracas al mundo: una formación que forja carácter

Originaria de Venezuela, Font se sumergió en el mundo de la música desde temprana edad. Su formación formal comenzó en el Conservatorio “Simón Bolívar”, una de las instituciones más emblemáticas del sistema musical venezolano. Allí, entre 2005 y 2009, no solo perfeccionó su técnica, sino que se integró al entramado cultural que caracteriza al país: la música como instrumento de transformación.

Más adelante, su paso por la Latin America Violin Academy, el Mozarteum School of Music y la Universidad Nacional Experimental de las Artes consolidaron su perfil como una intérprete con un enfoque académico riguroso. Su certificación en el Método Suzuki en 2020 reforzó su faceta pedagógica, dándole herramientas para formar músicos desde la infancia bajo un modelo humanista.

Un pasaporte lleno de notas: presencia en cinco continentes

Claudia Font no ha sido una violinista de fronteras. Su talento ha cruzado océanos y culturas, desde Latinoamérica hasta Asia, con paradas memorables en Europa y Estados Unidos. Uno de los hitos más notables de su carrera internacional fue la gira con la Peace Boat en 2017, un viaje de paz que la llevó por 20 países, desde Japón hasta Islandia, con el poder de la música como mensaje universal.

Ya en 2010, había formado parte de una gira europea con la Orquesta Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, visitando Alemania, Austria, los Países Bajos, España y Reino Unido. Font también representó a su país en el Oneworld Symphonic Festival en Virginia en 2005, como parte de un encuentro internacional de orquestas juveniles.

Escenarios de impacto: solista, orquestante y creadora

Su carrera ha oscilado entre grandes orquestas sinfónicas y proyectos más íntimos de música de cámara. Fue parte de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas entre 2014 y 2019, una de las más importantes del país, y previamente, de la Orquesta Juvenil Teresa Carreño. En ambas, ocupó posiciones destacadas en las secciones de violines, reafirmando su habilidad técnica y sensibilidad musical.

En paralelo, Font ha sabido brillar como solista. Su participación en festivales como ArtoberFest en Galveston, Texas, en las ediciones de 2022, 2023 y 2025, la consolidan como una intérprete de gran presencia escénica. Ha ofrecido conciertos en iglesias como Living Stones Christian Church y eventos de gran formato como el Christmas Spectacular de la Champion Forest Baptist Church.

Además, su participación en agrupaciones como el Quora String Trio, durante su residencia en los cruceros de Carnival Cruise Line, y su colaboración con el grupo Cadenzing, destacan su capacidad para adaptarse a contextos diversos sin sacrificar calidad artística.

La directora que inspira: liderazgo pedagógico y musical

Más allá del violín, Claudia Font ha encontrado en la dirección orquestal una extensión natural de su vocación. En 2024 asumió el rol de directora de orquesta en la International Leadership of Texas, Windmill Lakes Orem High School, donde lidera jóvenes músicos con la misma pasión con la que ella se formó años atrás.

Su labor como educadora ha sido constante. Desde su rol como profesora en la reconocida Escuela Monart de Pearland, Texas, hasta su participación en campamentos musicales como Camp Jam, ha impartido clases de violín y dirección a estudiantes de todas las edades. Anteriormente, en Venezuela, fue parte del cuerpo docente del Conservatorio Juan José Landaeta.

Una carrera tejida con coherencia

Claudia Font no ha seguido una ruta improvisada. Su carrera es el resultado de decisiones bien pensadas, de asumir retos en geografías y contextos distintos, y de construir un legado desde varias trincheras: el escenario, el aula, la dirección orquestal. Habla español nativo y un inglés avanzado, lo que ha facilitado su proyección internacional, pero más allá del idioma, su lenguaje universal es la música.

Hoy, con más de dos décadas de experiencia, Font representa el perfil del músico integral del siglo XXI: artista, maestra y líder. Su historia no solo es inspiración para los jóvenes músicos venezolanos, sino también un testimonio del poder transformador del arte cuando se cultiva con disciplina y pasión.