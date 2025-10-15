Autoridades investigan atentado contra la cárcel Modelo

Entrada a la cárcel modelo de Cúcuta / Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

Las autoridades investigan los móviles que rodean un violento ataque contra la sede de la cárcel Modelo de Cúcuta, en las ultimas horas.

Un artefacto explosivo fue lanzado hacia la media noche del martes, en la parte posterior del penal que causó pánico al interior y en los vecinos del penal.

Luego del hecho violento trascendió un panfleto realizado por una presunta organización ilegal donde deja ver el malestar por el traslado de algunos cabecillas de grupos ilegales y traslado de algunas personas.

Así mismo se trata de establecer si la acción tenga que ver con una retaliación u otro acción de un sujeto apodado Alias Guineo" quien al parecer estaría detrás del hecho según las primeras acciones que se han desplegado en los actos urgentes de los investigadores de la Policía Nacional.

Las autoridades han generado alertas por el plan pistola que se ha anunciado contra los funcionarios del Inpec en varias regiones del país.