Alerta amarilla por escasez de agua en fuentes hídricas de la región

Cúcuta

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor, generó una serie de alertas dentro de un trabajo preventivo ante la escasez de agua que se esta generando por la grave situación que tienen las fuentes hídricas.

Jorge Arenas subdirector de medición y análisis ambiental de la entidad dijo a Caracol Radio que “dentro de las tareas de la corporación ambiental esta el monitoreo de los cuerpos de agua. En este sentido no solo la calidad sino la calidad. Por eso estamos en esa labor permanente”.

Manifestó que “dadas las elevadas temperaturas, y las condiciones atmosféricas no podemos decir que es el fenómeno del niño o la niña, sino sencillamente aparecen algunas lluvias sino que en este momento aparecen las altas temperaturas encontrando unas condiciones desfavorables para el cuerpo de agua, toda vez que se presenta una evaporación y una reducción significativa, en el entendido que hemos registrado unas temperaturas entre 38 y 39 grados y eso afecta el cuerpo de agua

Indicó que “por eso Corponor, trazo un documento como plan de contingencia para el desabastecimiento del recurso hídrico el cual se construyo dentro del equipo de trabajo bajo la dirección del doctor Humberto Camacho”.

Y agregó que “esto con el fin de avisar a la ciudadanía sobre este tipo de alerta. Tenemos una alerta amarilla cuando el recurso empieza a disminuir. Salvo algunas lluvias que son pasajeras, pero se llama la atención a la empresa que presta el servicio de acueducto para que se pueda tener una alternativa en caso de que no se alcance a potabilizar”.

Finalmente manifestó que “esta activación de la medida preventiva da un segundo paso para que se genere la alerta naranja, y ya hay algunas restricciones para poner darle manejo eficiente al recurso hídrico”.