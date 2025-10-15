Alcaldía de Cartagena modernizará Playa Azul, en La Boquilla: ¿cuáles serán las obras?

Cartagena

En una reunión con los actores de Playa Azul, en el corregimiento de La Boquilla, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, dialogó directamente con los trabajadores y prestadores de servicios turísticos de la zona, con el propósito de verificar el estado actual de la playa y avanzar en acuerdos que permitan garantizar su actividad económica durante la ejecución del Gran Malecón de Cartagena, una obra clave para el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.

El alcalde Turbay, por su parte, informó que habrá muchos más espacios de socialización del megaproyecto con la comunidad de La Boquilla, en seguimiento a múltiples mesas de trabajo y diálogo ya realizadas.

El Gran Malecón del Mar será un corredor costero de aproximadamente cinco kilómetros que conectará Playa Azul, en La Boquilla, con El Cabrero y el Centro Histórico de Cartagena, integrando espacios para el turismo, la recreación, la movilidad sostenible y el disfrute ciudadano.

Esta obra, considerada una de las más importantes del Distrito, transformará el borde marítimo de la ciudad, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y urbano. Sin embargo, su ejecución impacta directamente a los actores de Playa Azul, quienes dependen de esta zona para su sustento, razón por la cual el Distrito busca avanzar de manera concertada, garantizando que el progreso llegue sin afectar los ingresos ni las actividades tradicionales de la comunidad.

Durante el encuentro, el mandatario anunció una intervención integral en Playa Azul, que se ejecutará en paralelo a las obras del Gran Malecón, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y preservar las fuentes de trabajo de las familias boquilleras.

La obra, liderada por el alcalde Dumek Turbay, a través Distriseguridad, contempla una inversión cercana a los $800 millones e incluirá la adecuación de pasarelas, bodegas, baños, oficinas para salvavidas, zonas de masajes y una cancha deportiva, todo en sintonía con la infraestructura del Gran Malecón. Estas intervenciones deben entregarse antes de diciembre, cuando inicia la temporada alta turística en Cartagena.

“Esta administración tiene la voluntad política y el compromiso real de acompañar a la comunidad. Estamos aquí de frente, hablando y resolviendo. Queremos que los carperos sigan trabajando de manera honesta y que las playas de La Boquilla se conviertan en un modelo de orden y belleza para el turismo de Cartagena”, subrayó el alcalde Turbay.

Compromisos concretos con los carperos y prestadores turísticos

La Secretaría de Turismo presentó los avances del plan de apoyo al gremio, que incluye la entrega de 94 parasoles nuevos y seis sillas por carpa, además de recipientes para residuos y elementos de mantenimiento. El propósito es reemplazar y mejorar el mobiliario existente, garantizando uniformidad, imagen y sostenibilidad en la prestación del servicio.

“En un máximo de dos semanas se estarán entregando los nuevos parasoles. Este esfuerzo busca fortalecer el trabajo formal y ofrecer a los visitantes una mejor experiencia turística, sin afectar el sustento de los carperos”, destacó la secretaria de Turismo.

Por su parte, Distriseguridad informó que avanza en la recolección de escombros y residuos, reutilizando materiales en buen estado y preparando el terreno para las obras complementarias. Asimismo, se instalará una valla informativa que marcará el inicio oficial del proyecto, y se trabaja en un replanteamiento de espacios para optimizar el uso de la playa, reubicar parqueaderos y mejorar la movilidad del sector.

Una obra que avanza con la comunidad

El Gran Malecón de Cartagena ya inició obras preliminares desde marzo de 2025 y transformará la conexión entre la zona norte y el Centro Histórico, integrando espacios para la recreación, la movilidad sostenible y el aprovechamiento turístico.

El Distrito anunció que los trabajos de embellecimiento y adecuación de Playa Azul avanzarán en los próximos dos meses, en coordinación con líderes comunitarios y actores locales, garantizando que la transformación urbana ocurra sin desarraigo social y con participación activa de la comunidad.

“La Boquilla es una joya de Cartagena, y nuestro propósito es que su gente sea la protagonista de este cambio. El desarrollo de la ciudad no puede desligarse del bienestar de su comunidad. Por eso, todo lo que se haga aquí se hará con ustedes y para ustedes. Esta será la playa más hermosa de la ciudad cuando el Gran Malecón del Mar arranque desde aquí”, concluyó el alcalde.