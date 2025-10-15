Alcalde de Santa Catalina vuelve a ser amenazado por grupos al margen de la ley

En esta oportunidad, la amenaza llegó mediante un presunto comunicado enviado a los correos institucionales de la Alcaldía Municipal.

En el texto, los autores manifiestan su inconformidad con el avance del proyecto Parador Sostenible de Loma de Arena. El documento —firmado por supuestos integrantes de una organización ilegal— incluye amenazas directas contra la vida del alcalde y de su familia: “en esta ocasión no es una advertencia, serán hechos”, y asegura que “ya tenemos localizada a su familia”.

Los firmantes también cuestionan el destino de recursos públicos destinados a obras turísticas y exigen la paralización del proyecto.

El alcalde Beltrán Fontalvo confirmó la recepción del comunicado y afirmó que ya presentó la denuncia ante las autoridades competentes —Policía Nacional, Fuerzas Militares y Fiscalía General de la Nación— para garantizar la protección de su integridad y la de sus familiares.

“No entendemos por qué estas obras generan malestar si están proyectadas para generar crecimiento y desarrollo en la región. Los primeros beneficiados serán los comerciantes que han dinamizado la zona y los empresarios del turismo que durante años han trabajado en el sector. Este proyecto, respaldado por el gobernador Yamil Arana, busca posicionar a Loma de Arena y a Santa Catalina como destinos turísticos sostenibles y generadores de empleo”, dijo el mandatario.

El Parador Sostenible de Loma de Arena es una iniciativa de la Gobernación de Bolívar dirigida a fortalecer la oferta ecoturística del norte del departamento, mejorar la infraestructura de servicios y promover la reactivación económica de las comunidades ribereñas.

“Este proyecto solo promete progreso para mi pueblo”, enfatizó el alcalde Beltrán.

Las autoridades de seguridad departamentales y nacionales adelantan labores para verificar la autenticidad del comunicado, identificar a los responsables y determinar la eventual presencia de estructuras armadas ilegales entre Loma de Arena y Galerazamba. Asimismo, se evalúan medidas de protección para el mandatario y su núcleo familiar.