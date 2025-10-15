41 listas tiene la elección de los consejos de juventudes

Cúcuta

Un parte de tranquilidad entregó la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Norte de Santander para a realización de los comicios el próximo domingo.

Las autoridades electorales a través del Registrador Especial de Cúcuta Diomar Velásquez dijo a Caracol Radio que “estamos revisando todas las comunas, la organización electoral previo a este ejercicio tan importante, y además pasar revista a los puestos de votación que se van a habilitar”.

Explicó el funcionario que en Cúcuta funcionaran setenta puestos de votación, sesenta y seis de ellos habilitados en las diez comunas, los cuatro restantes estarán en la zona rural y en los centros carcelarios".

Precisó que los participantes con edades entre los 14 y 17 años podrán votar con su tarjeta de identidad en cualquier punto de la ciudad. Mientras que quienes oscilan en edades de 18 a 28 años podrán sufragar donde lo hicieron la ultima vez que participaron en unos comicios.

Finalmente el funcionario invitó a conocer las acciones desde la organización electoral para conocer toda la ruta de atención y los beneficios que trae este proceso electoral del próximo domingo.