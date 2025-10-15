41 listas tiene la elección de los consejos de juventudes
Delegado de la Registraduría del Estado Civil alistan organización para el próximo domingo
Cúcuta
Un parte de tranquilidad entregó la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Norte de Santander para a realización de los comicios el próximo domingo.
Las autoridades electorales a través del Registrador Especial de Cúcuta Diomar Velásquez dijo a Caracol Radio que “estamos revisando todas las comunas, la organización electoral previo a este ejercicio tan importante, y además pasar revista a los puestos de votación que se van a habilitar”.
Explicó el funcionario que en Cúcuta funcionaran setenta puestos de votación, sesenta y seis de ellos habilitados en las diez comunas, los cuatro restantes estarán en la zona rural y en los centros carcelarios".
Precisó que los participantes con edades entre los 14 y 17 años podrán votar con su tarjeta de identidad en cualquier punto de la ciudad. Mientras que quienes oscilan en edades de 18 a 28 años podrán sufragar donde lo hicieron la ultima vez que participaron en unos comicios.
Finalmente el funcionario invitó a conocer las acciones desde la organización electoral para conocer toda la ruta de atención y los beneficios que trae este proceso electoral del próximo domingo.