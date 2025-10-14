¡Tenga cuidado! Estas son las situaciones en las que no hacer nada, puede ser un delito en Colombia

La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política que busca la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Foto: Getty Images / RUNSTUDIO( Thot )

Dentro del Código Penal colombiano, se encuentra tipificado en el Artículo 131, un delito que cualquier persona podría cometer sin saberlo, y que le podría significar una pena de 32 meses de cárcel en adelante, por tal razón, es de gran importancia que tenga conocimiento de dicha norma.

Se trata de la ley de omisión de socorro, un delito que consiste en, como su nombre indica, dejar de prestarle ayuda a una persona que se encuentra en peligro manifiesto. Estipulado de la siguiente manera “Omisión de socorro. El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses”.

Le podría interesar: A dos debates de ser ley quedó el proyecto que prohibiría las clases antes de las 7:00am en Colombia

Estructura de la norma

Sin embargo, frente a esta norma existen diferentes aristas que se deben evaluar, para esto, se le preguntó al abogado penalista Fabio Humar, sobre diferentes aspectos que pueden ser evaluados. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es cuando la integridad de una persona se tendría que poner en riesgo para prestarle ayuda a quien la requiere, pues en dado caso, no se incurriría en una omisión de socorro al negarse a prestar auxilio.

¿Cualquier persona debe prestar auxilios?

Por otro lado, y uno de los aspectos que requiere mayor atención, es la estructura de socorro que se establece en la norma, pues esta, no exige que una persona deba prestar unos primeros auxilios o proveer medicamentos sin conocimiento, pues se estructura en torno a las capacidades de quien provee la ayuda.

Según la explicación entregada por Fabio, una persona del común, sin conocimientos muy avanzados de socorro, debe limitarse a sus capacidades, y en caso de estas, no ser suficientes, se entiende como socorro el buscar ayuda de personas más competentes para hacerlo, ya sean bomberos, policías o médicos.

Esto es de gran importancia, pues si una persona presta ciertos auxilios sin tener conocimientos previos, o los necesarios, podría incurrir en el delito de lesiones personales culposas, ya que se encontraría prestando una ayuda, para la cual, no se encuentra preparado y podría causar un daño mucho mayor.

Lea también: Hoy inicia el debate de la Reforma Pensional en la Corte: hay plantones y una recusación

Deber de salvamento

Además de esto, según estableció Humar, en aquellas situaciones donde se trate de una persona capacitada para prestar dichos servicios, como un médico, esta ley se encontraría con el deber de salvamento, por el cual, un médico se encuentra en la obligación de prestar sus conocimientos ante una emergencia para proteger a un paciente.

¿Omisión de socorro o abandono de persona?

Este delito se diferencia del abandono de persona, ya que en la omisión de socorro, es una ayuda que se debe prestar en el momento en que una persona requiere un socorro activo, mientras que en el otro caso, la persona es abandonada a su suerte, lo que le podría causar otro tipo de daños.

Lea también: Reforma pensional: cómo y cuándo unir aportes para lograr pensión por vejez, según la ley en debate

¿Observar o actuar?

Comúnmente, cuando se dan este tipo de situaciones donde una persona requiere de ayuda, ya sea por un accidente o diferentes situaciones, muchas personas deciden simplemente observar o grabar lo que está sucediendo, sin atender la solicitud de ayuda de la persona afectada. Lo que se entendería como omisión de socorro.

En este tipo de situaciones, donde una persona requiere auxilio frente a un grupo de espectadores, y son varias personas las que deciden no atender a la persona que lo requiere, se podría configurar una situación donde los diferentes actores figuren como coautores del delito.

Otras noticias: ¿Necesitará de abogado? Ley cuando una persona vive más de 8 años en una casa y no se quiere ir