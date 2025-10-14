Procuraduría inicia vigilancia y advierte posible censura de la CRC a medios de comunicación

JUSTICIA

La Procuraduría inició una acción preventiva contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evaluar la legalidad y las implicaciones constitucionales de una solicitud de información que hizo a los medios de comunicación sobre sus consejos editoriales.

En concreto, la CRC solicitó información a los operadores de TV sobre sus políticas editoriales, manuales de acción, actas del comité editorial y criterios para la selección de contenido periodístico y noticioso.

Sobre esta información solicitada, dice la Procuraduría que pese a que aunque la CRC emitió una aclaración indicando que el requerimiento era meramente “informativa y analítica” no revocó el requerimiento original ni aclaró explícitamente si la entrega de la información era voluntaria.

Posibles riesgos constitucionales

En su análisis, la Procuraduría evaluó ese requerimiento y advirtió que se podría configurar una posible censura, violación de derechos fundamentales y extralimitación de funciones.

Competencia Cuestionable: La Sesión de Contenido Audiovisual podría estar excediendo sus funciones al solicitar información editorial interna.

Luego de identificar los posibles riesgos, la Procuraduría solicitó a la CRC que proporcione en tres días hábiles diversos documentos y aclaraciones: