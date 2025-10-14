Parte de tranquilidad entrega Registraduría para organización de elecciones juveniles

Cúcuta

El Delegado de la Registraduría en Norte de Santander Fabian Parra entregó un parte de tranquilidad para la organización de los consejos de juventudes que se elegirán este fin de semana.

El funcionario reveló que en la actualidad esta zona del país ocupa el ter lugar con la mayor demanda de inscripciones, representada en 41 listas.

Explicó además que todo esta listo para que en Cúcuta se elijan 17 jóvenes que integren esta organización juvenil, mientras que en municipios como Ocaña y Villa del Rosario se elegirán siete representantes.

Explicó además que en Cúcuta se habilitaran 280 mesas para 70 puestos de votación que estarán habilitados para ese debate el próximo domingo.