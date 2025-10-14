Organizaciones sindicales de Norte de Santander respaldan reformas del gobierno nacional

Cúcuta

En Cúcuta ni el departamento no hubo movilizaciones de organizaciones sociales ni sindicales, pero los esfuerzos de sus líderes se trasladaron a la capital del país.

Por ello los líderes sindicales que representan a Fecode y a la Cut en Norte de Santander salieron rumbo a la capital del país a respaldar la movilización en defensa de las reformas salud, pensional y laboral.

Hugo Cárdenas, representante de la Federación Colombiana de Educadores Fecode, dijo a Caracol Radio que “nosotros consideramos que la Corte Constitucional no debería rechazar el proyecto de reforma pensional. Las otras reformas podemos decir que se puede avanzar en un consenso que le permita dar una salida a la atención en salud y a la reforma laboral”.

Explicó el dirigente sindical que en medio de las criticas y de los reparos de diferentes sectores, hoy lo más importante es que entre todos construyamos un proyecto de bienestar para el pueblo colombiano.

Finalmente indicó que luego de esta movilización vendrán plantones en las regiones en defensa de los proyectos que el actual gobierno lidera y que han tenido dificultades en la discusión en el Congreso de la República.