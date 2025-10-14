Nuevo Galaxy Z Flip7: inteligencia, estilo y libertad en la palma de la mano

Colombia

Samsung volvió a desafiar los límites de la innovación con el lanzamiento del Galaxy Z Flip7, un dispositivo que no solo consolida su liderazgo en el universo de los plegables, sino que eleva la experiencia móvil a un nuevo nivel. La portabilidad, personalización e inteligencia artificial se fusionan para ofrecer un smartphone tan potente como versátil, diseñado para quienes buscan tecnología con propósito y estilo propio.

Diseño que redefine la portabilidad

El Galaxy Z Flip7 conserva el ADN que ha convertido a esta serie en un ícono de diseño: compacto, sofisticado y fácil de llevar a cualquier parte. Sin embargo, esta nueva versión sorprende con la pantalla principal y la FlexWindow más amplias de toda la línea, lo que mejora la visualización y permite interactuar con mayor libertad desde la pantalla externa. Con estas mejoras, el usuario puede acceder a funciones clave sin necesidad de desplegar el dispositivo constantemente, un detalle que marca la diferencia en la experiencia diaria.

FlexWindow: personalización sin límites

Más que una pantalla de portada, la nueva FlexWindow se convierte en una extensión del estilo de cada usuario. Gracias a herramientas como Now Bar y Now Brief, es posible consultar información relevante, responder mensajes o acceder a notificaciones de forma intuitiva. Además, los fondos dinámicos, widgets adaptables y opciones estéticas personalizables permiten crear un dispositivo verdaderamente único, donde cada detalle refleja la identidad de su dueño.

Cámara flexible para una creatividad sin fronteras

En un mundo donde la creación de contenido es parte esencial de la vida digital, el Galaxy Z Flip7 brilla con su FlexCam, una cámara pensada para la libertad creativa. Su diseño permite capturar fotos y videos desde ángulos imposibles, sin necesidad de accesorios. La inteligencia artificial integrada optimiza cada toma, realzando los colores, la nitidez y los detalles, mientras que los selfies alcanzan un nivel profesional.

Además, grabar videos en distintos formatos y posiciones será más fácil, pues, con el Flip7, cada usuario puede convertirse en director de su propia historia.

Galaxy AI + Gemini: la productividad se vuelve natural

La fusión entre Galaxy AI y el asistente Gemini redefine la productividad móvil. Con solo usar la voz, es posible activar funciones inteligentes directamente desde la FlexWindow. A su vez, gracias a la IA multimodal, la cámara se convierte en una poderosa herramienta de aprendizaje, ya que basta con apuntar a un texto u objeto para recibir información instantánea y precisa. Desde tareas académicas hasta proyectos profesionales, el Galaxy Z Flip7 impulsa una nueva era de eficiencia portátil.

Tecnología consciente para un mundo más equilibrado

Samsung reafirma su compromiso con una tecnología más responsable. El Galaxy Z Flip7 incluye herramientas que ayudan a los usuarios a gestionar su tiempo y su bienestar digital, fomentando un uso más equilibrado y consciente de los recursos tecnológicos, pues innovar también significa cuidar la forma en que nos relacionamos con la tecnología.

Un símbolo de innovación

El Galaxy Z Flip7 no es solo un smartphone: es una declaración de estilo, creatividad y libertad. Con su diseño plegable, cámaras potentes, opciones de personalización infinitas y el poder de la inteligencia artificial, Samsung presenta un dispositivo que marca el futuro de los teléfonos inteligentes y redefine la manera de conectar, crear y vivir.

El nuevo Galaxy Z Flip7 es la prueba de que la tecnología puede ser portátil, personal y poderosa al mismo tiempo, combinando tres atributos que definen esta generación: estilo, funcionalidad y productividad.