Enfrentamientos entre el ELN y la Fuerza Pública deja varios muertos en el Catatumbo

Norte de Santander.

En las últimas horas se registraron fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes del ELN en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, Norte de Santander.

Habitantes de la zona reportaron que los combates se extendieron por varios sectores del corregimiento, generando pánico entre la comunidad que tuvo que resguardarse en sus viviendas ante la intensidad de los disparos y las detonaciones.

De acuerdo con los testimonios recibidos por Caracol Radio, varios guerrilleros habrían sido abatidos durante los enfrentamientos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La situación mantiene en alerta a los pobladores de Campo Dos, donde se ha reforzado la presencia militar debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en el Catatumbo.