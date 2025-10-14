Ejército inicia proceso para definir nuevos generales: 63 coroneles citados a ceremonia en Bogotá

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, citó a 63 coroneles que se encuentran en su último año de rango a una ceremonia simbólica que se realizará los próximos 16 y 17 de septiembre en la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova” en Bogotá.

Con este acto, la institución da inicio formal al estudio de las hojas de vida que definirán quiénes ascenderán al grado de brigadier general en 2026.

En la lista destaca el nombre del coronel Raimundo Malagón, recordado por haber sido secuestrado durante la operación Jaque y quien es el último oficial en servicio activo que participó en esa histórica misión.

Junto a él figuran varios oficiales de amplia trayectoria, entre ellos miembros de fuerzas especiales como el coronel Carlos Arturo Hincapié.

De los 63 coroneles convocados, solo 12 serán seleccionados para el ascenso, quienes pasarán a integrar la nueva generación de altos mandos del Ejército Nacional y ocuparán cargos estratégicos de liderazgo dentro de la institución.

Este proceso, que se realiza cada año, marca uno de los momentos más importantes dentro de la carrera militar, pues define la renovación parcial de la cúpula del Ejército, así como los relevos en las principales unidades operativas y de planeación.

En los próximos meses, el alto mando evaluará criterios de mérito, trayectoria, liderazgo, resultados operacionales y formación, antes de presentar los nombres definitivos al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional, encargados de aprobar los ascensos que entrarán en vigencia en 2026.