De Tunja a los laboratorios de élite: la ingeniera que enseña a los robots a sentir

La ingeniera tunjana Carolina Higuera, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), desarrolla actualmente proyectos de robótica avanzada en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Su investigación busca que los robots puedan percibir el mundo a través del tacto, mediante sensores que imitan la sensibilidad humana. Este trabajo se enmarca en uno de los mayores retos de la ingeniería moderna: dotar a las máquinas de una comprensión física del entorno similar a la de los humanos.

El interés de Higuera por la robótica surgió durante sus estudios de Ingeniería Electrónica en la UPTC, donde se enfocó en los sistemas de control. Más tarde, cursó una maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores en la Universidad de los Andes, donde descubrió el potencial del aprendizaje automático para resolver problemas reales. Su tesis, centrada en optimizar el tráfico de Bogotá mediante inteligencia artificial, marcó el inicio de su compromiso por conectar la ciencia con la vida cotidiana.

Gracias a una beca Fulbright, Carolina Higuera cursa un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Washington, donde desarrolla sistemas de “tacto basado en visión”. Su trabajo ha sido reconocido en proyectos de colaboración con Meta (FAIR) y próximamente con Boston Dynamics. Desde Seattle, la investigadora destaca la importancia de fortalecer la formación científica en Colombia y aspira a regresar para impulsar nuevas generaciones de ingenieros e investigadores.