Cúcuta amanece sin Policía de Tránsito tras finalizar el convenio

Cúcuta.

Desde la medianoche del 13 de octubre finalizó el convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional para el control operativo del tránsito.

A partir de este martes, la responsabilidad del orden vial recae exclusivamente en los alféreces adscritos a la Secretaría de Tránsito, según confirmó Hugo Santiago, veedor de movilidad, en diálogo con Caracol Radio.

Hugo Santiago celebró la terminación del convenio y sostuvo que la decisión responde, en parte, a reclamos de ciudadanía y comercio por el trato de algunos policías.

“Aplaudimos que ya no haya más convenio con la Policía, porque muchos de sus agentes actuaban con prepotencia y abuso de autoridad”, afirmó.

Santiago añadió que la delegación de funciones a personal civil además genera oportunidades de empleo local: “Creemos que los civiles pueden hacer esta labor, además de generar empleo en la ciudad”.

No obstante, el veedor advirtió que el traslado de responsabilidades no será automático ni exento de retos.

“Esto no se aprende en tres meses ni de manera virtual. Hay algunos que sí están preparados, pero es necesario fortalecer la formación para que cumplan su labor de manera pedagógica y no solo sancionatoria”, dijo Santiago.

Sobre la operación en la vía, el veedor fue claro en lo que espera de los alféreces: “Primero que hagan el trabajo que es el objetivo, que es regular el tránsito; que no hayan aprendido las mañas de los policías en este tiempo de convenio anterior de solamente sancionar. El que se merezca la sanción, que se le imparta; pero también que se eduque a la comunidad”.

Ante el cambio, organizaciones de transporte, comerciantes y gremios locales han sido citados, según indicó Santiago, para coordinar la transición y minimizar impactos en la movilidad urbana.