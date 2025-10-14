Capturado alias “Gorra”, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Nordeste

Antioquia

La gobernación de Antioquia informó que en las últimas horas fue capturado un presunto cabecilla del Clan del Golfo con injerencia criminal en el nordeste de Antioquia y sur de Bolívar.

El gobernador Andrés Julián Rendón, mediante su cuenta de X, informó que el detenido es alias “Gorra”, un presunto cabecilla del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, quien, según el mandatario, está acusado de cometer ataques contra la fuerza pública y otras acciones contra la población civil como desplazamientos forzados, confinamientos en las poblaciones antioqueñas de Segovia y Remedios, además de otras zonas del sur del departamento de Bolívar.

“Reconocimiento a nuestros uniformados por este operativo. Hay que seguir respirándoles en la yugular a todos los bandidos“, agregó el gobernante.

Por ahora no se han entregado mayores detalles de este golpe al grupo ilegal Clan del Golfo.

Se espera que la fuerza pública, en este caso la policía, que fue la que hizo el operativo, entregue mayores detalles de este golpe al crimen en Antioquia.