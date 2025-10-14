Arauquita celebró el regreso del Reinado Nacional del Cacao y premió a los mejores del Grano de Oro

Con una profunda pasión por el cacao, Kely Carrillo Rey, de 24 años, fue coronada como la nueva Reina Nacional del Cacao 2025. La ceremonia, marcó el retorno de este importante certamen nacional tras seis años de pausa.

Actualmente, Kely trabaja en la Notaría Séptima de la ciudad de Bucaramanga; además, es técnico profesional en Maquillaje Artístico (LCI), especialista en prótesis para efectos especiales y será la representante del cacao colombiano ante el mundo.

El municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, se convirtió en el epicentro del cacao colombiano, recibiendo a once candidatas provenientes de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca, quienes representaron con orgullo las regiones cacaoteras del país.

El evento incluyó un desfile de balleneras, una pasarela en el malecón ecoturístico y la tradicional faena de degüello, actividades que resaltaron la cultura, el talento y las tradiciones locales.

El reinado se desarrolló en el marco de la XII versión del Salón del Cacao y Chocolate, que, entre otras actividades, incluyó el Concurso Nacional de Cacao – Grano de Oro, una vitrina que reconoce las historias de dedicación, innovación y pasión de los cacaocultores colombianos.

En esta edición, los ganadores del Grano de Oro 2025 fueron:

Primer lugar: Viviana Gómez Sanmiguel – Finca Canaán, Sierra Nevada, Magdalena.

Segundo lugar: Yennis Cristina Alemán Díaz – Finca Villa Samdy, Tierralta, Córdoba.

Tercer lugar: Ciro Enrique Marín – Finca La Chipola, Arauquita, Arauca.

Estos productores demostraron una vez más su excelencia al superar rigurosas pruebas de calidad física, sabor y aroma, consolidando a Colombia como una potencia cacaotera reconocida a nivel internacional.

Con esta nueva representante y el reconocimiento a los mejores cacaos del país, el gobernador Renson Martínez Prada destacó que “estos espacios reafirman la identidad llanera y el potencial del cacao como motor de desarrollo económico, social y ambiental para Arauca y para toda Colombia”.