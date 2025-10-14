Aguas de Cartagena ejecuta obras para optimizar el acueducto en un sector de Nelson Mandela

Cartagena

Aguas de Cartagena avanza en el fortalecimiento de su infraestructura con la ejecución del proyecto de optimización del sistema de agua potable en el sector La Primavera 1, ubicado en el barrio Nelson Mandela, al suroccidente de la ciudad.

La obra benefició a más de 600 familias, mejorando la calidad y continuidad del servicio, para lograrlo, Aguas de Cartagena implementó diversas acciones enfocadas en mejorar la distribución del agua desde el Tanque Alto Colinas hacia Nelson Mandela.

Entre estas se destacan la revisión integral de la línea de conducción, la eliminación de restricciones, el retiro de derivaciones no autorizadas y la reestructuración de las redes de distribución.

Antes de esta intervención, los residentes de las zonas altas del barrio enfrentaban frecuentes interrupciones en el suministro. Tras la ejecución del proyecto, el servicio se ha estabilizado, permitiendo una distribución de agua más eficiente, constante y confiable.

Estas obras no solo optimizan el servicio de agua potable, sino que también aportan al mejorar la calidad de vida de cientos de familias, impulsando el desarrollo social y urbano de esta comunidad.