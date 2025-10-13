Un menor muerto y un herido dejó intento de hurto de un celular en el sur de Cartagena

Los hechos ocurrieron en el Barrio Manuela Vergara de Curí, donde se presentó el fallecimiento de Andrés David Pérez Zambrano, de 16 años de edad, natural de Cartagena quien recibió herida por arma de fuego.

Según lo manifestado por la persona lesionada, la cual al salir de un establecimiento abierto al público para contestar una llamada telefónica. En ese momento fue abordada por un sujeto que lo intimidó con un arma de fuego, exigiéndole la entrega de su teléfono celular

Al oponerse al hurto, el agresor le disparó, causándole una lesión en la pierna derecha. La víctima intentó huir hacia un callejón, pero el sujeto volvió a accionar el arma de fuego, impactando a un menor que se encontraba en el lugar, el cual fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde fallece.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.